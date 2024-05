Jour 3 - Vendredi 16 août 2024 : PUY DU FOU



Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pour découvrir le Grand parc et ses environs.

Déjeuner au Relais de la Poste. Profitez d’un repas convivial accompagné par nos chanteurs entonnant les plus célèbres airs du 18ème siècle !

Dîner au Deux Couronnes. Autour du grand brasero de notre hôtel « Le Camp du Drap d’Or », partagez à volonté les grillades préférées du Roi François Ier !

Et ensuite, spectacle La Cinéscénie en places assises Carré Or, les meilleures au cœur des 14'000 spectacteurs.

À la nuit tombée, la vielle paysanne du marchand de quenouilles murmure à l’oreille du petit vendéen Jacques Maupillier l’histoire de la coulée des siècles, qui fut son histoire et la nôtre. Son récit déploie sur la plus grande scène du monde une féérie gigantesque, la plus somptueuse épopée jamais créée, La Cinéscénie, cet hymne poétique et grandiose, intime et spectaculaire, qui trace dans le cœur une émotion profonde et universelle.





Jour 4 - Samedi 17 août : PUY DU FOU – NANTES – GENÈVE